القنطرة شرق “بلد النضال” تحتفل بذكرى تحرير سيناء

نظم بيت ثقافة القنطرة شرق، احتفالية اليوم الواحد لقاء بعنوان «حب الوطن من الإيمان» بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك ضمن نشاط ثقافة القرية، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بأعياد تحرير سيناء، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بادارة شيرين عبدالرحمن.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بدء اللقاء الحوارى الذى يديره الأديب هيثم عمران، حاضره كل من البطل الرائد صلاح عبدالعظيم من قدامي المحاربين بالقنطرة وتناولت كلمته عن كيفية تحرير سيناء سيناء ودور الجيش المصرى وأيضا القيادات السياسية ودورها في ملحمة الحرب والسلام، كما تناول أيضًا البطل محمود صلاح كلمته عن دور أبطال أكتوبر والبطولات التي قام بها الجنود المصريون وكيفية التعامل في إدارة الحرب مع العدو الإسرائيلي.

وذلك وسط تفاعل كبير من أهالي القنطرة شرق، بالإضافة لتنظيم عدد من الأمسيات الشعرية لشعراء نادب أدب القنطرة شرق وهم الشاعر سيد عباس، الشاعر عماد الخطيب، تلاها مجموعة من الفقرات الثقافية لمواهب نادى أدب الطفل بالقنطرة شرق، كما قدم فريق كورال بيت ثقافة القنطرة شرق مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية.

وقال إبراهيم عبدالشهيد مدير البيت، إن من إيجابيات هذا اللقاء الحوارى هو غرس الانتماء وحب الوطن في الجيل الجديد وتعريفهم بتاريخ مصر العظيم في الحرب والسلم.