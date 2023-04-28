الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"منتدى المستقبل للفكر والإبداع" يناقش رواية "برج الصفوة".. الثلاثاء

غلاف الرواية
غلاف الرواية

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 2 مايو، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "برج الصفوة" للشاعر والروائي أسامة حداد، ويناقش الرواية الكاتب والناقد يسري عبدالله، والكاتب الروائي والقاص جمال زكي مقار، ويدير الندوة الكاتب والإعلامي عمرو الشامي. 

الشاعر والروائي أسامة حداد

صدرت رواية "برج الصفوة" عن دار "ومضة" للنشر بالجزائر، وتعد الرواية الثانية للكاتب أسامة حداد، بعد روايته الأولى "حقل البيتزا".

وقد أصدر حداد تسعة دواوين شعرية، من بينها: "ألعاب صغيرة"، و"شرور عادية"، و"أن تكون شبحًا"، و"العشوائي"، و"متاح للمشاهدة"، وغيرهم. 

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية، ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي" إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني؛ 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد.

من أجواء الرواية

ومن أجواء الرواية: هل يمكنه أن يحكي عن أصحاب هذه الوجوه ويمارس اللعبة التي حلم بها؛ يقص الحكايات بعنايةٍ بالغةٍ وبصدقٍ لا يخالطه الشك في حقيقتها، وهو يعيد الصياغة كل مرةٍ، ويغير بعض التفاصيل نتيجة السهو مرةً، ورغبةً في تشويق المستمعين وليستمتع بالتجديد؛ فيلقي بالحكاية كل مرةٍ عن أشخاصٍ مختلفين، وتحدث الوقائع في أمكنةٍ مختلفةٍ وأوقاتٍ متنوعةٍ، حتى تاريخ اليوم يختلف قليلًا؟ فما حدث بالأمس ما المانع أن يكون موعده منذ شهرٍ أو حتى سنتين على الأرجح؟ 

المشكلة أنه يحاول تذكر أصحاب هذه الوجوه وعلاقته بهم، وتحديد نهاية كلٍّ منهم، وتوقف تفكيره قليلًا وهو يسأل نفسه متى كانت للنهاية أهميةٌ سوى في جلسات النميمة وثرثرة ربات البيوت؟ فالنتيجة واحدةٌ ومصيرهم جميعًا لا يختلف. إنهم يتساوون جميعًا في تلك اللحظة؛ حيث تتحقق العدالة في أعلى تجلياتها.

منتدى المستقبل للفكر والإبداع رواية برج الصفوة اسامة حداد الدكتور يسري عبد الله الروائي جمال زكي مقار

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