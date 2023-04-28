الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشرقية تواصل تدريب الفتيات ضمن المشروع القومي للكرة النسائية

الكرة النسائية
الكرة النسائية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن خاصة تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية ومختلف الرياضات الجماعية والفردية والعروض الرياضية لاكتشاف مواهبهن وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية لصالح المجتمع.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وتشجيعهم على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية لبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار فعاليات  تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية والمقامة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة  لتدريب الفتيات على لعبة كرة القدم وذلك بنادي السكة الحديد بمدينة الزقازيق.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب الفتيات يتم تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال كره القدم وذلك بعد توفير ادوات التدريب من الكرات والاقماع والوسائل الرياضية بهدف تعليم الفتيات المهارات الأساسية للعبة وصولا لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة الأنشطة الرياضية.

استمرار فعاليات اسلوب حياة الألعاب الرياضية البرامج الرياضية الاهتمام بالشباب التطوع البرامج الرياضي

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