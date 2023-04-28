محمد إبراهيم: "نتمنى أن يكون اجتماع المحامين بشأن الفاتورة الإلكترونية مثمر ونافع"

رحب محمد إبراهيم القائم بأعمال نقيب المحامين بالإسكندرية، بالنقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.

وقال إبراهيم في كلمته ببداية اجتماع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام: “نتمنى أن يمكن لقاء مثمر ونافع لنا جميعا، ونشكر النقيب العام على سنة عقد اجتماعي مع النقابات الفرعية حتى يكون هناك مناقشة لكل ما تواجهه الجمعية العمومية لنقابة المحامين”.

وبدأ منذ قليل الاجتماع الذي تعقده النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، اجتماعًا مهمًا مع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع، الإجراءات التي قامت وتقوم بها النقابة العامة في شأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع وزارة المالية بشأن التسجيل.