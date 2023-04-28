الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تلفزيون فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال استهدفت اليوم الجمعة، طاقم تلفزيون فلسطين، أثناء تغطيته عدوان جنود الاحتلال والمستوطنين على أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، مما أدى لإصابة المصور محمد عناية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، في بيان لها، أن قوات الاحتلال عمدت إلى تحطيم معدات الطاقم، خاصة الكاميرات، في إطار سياستها الممنهجة بملاحقة طواقم الإعلام الرسمي في الميدان، ومحاولاتها المستمرة حجب الصورة والصوت الفلسطيني الذي يعمل الإعلاميون على مدار الساعة لإيصاله إلى العالم.

وأكدت الهيئة الفلسطينية أنها ستستمر بالقيام بدوها في فضح جرائم الاحتلال وعصابات مستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

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