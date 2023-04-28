نائب رئيس وزراء روسيا يزور باخموت الأوكرانية

أعلن مارات خوسنولين أحد نواب رئيس الوزراء الروسي، الجمعة، عن أنه زار مدينة باخموت المدمّرة في شرق أوكرانيا، وتعهد اأن تعيد موسكو بناءها.

وقال خوسنولين، على «تليغرام»: "لقد زرت أرتيموفسك"، مستخدما الاسم الروسي لباخموت، مضيفا: "المدينة متضررة، لكن يمكن إعادة بنائها.. لدينا الخبرة اللازمة".

وأضاف: "بمجرد أن يسمح الوضع بذلك سنبدأ العمل خطوة بخطوة".

وترافقت رسالته مع شريط فيديو يظهر ساحة مغطاة بالركام يبدو أنها ساحة الحرية بوسط باخموت، حسب المباني الظاهرة في الصور.