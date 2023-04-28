الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب رئيس وزراء روسيا يزور باخموت الأوكرانية

مارات خوسنولين
مارات خوسنولين

أعلن مارات خوسنولين أحد نواب رئيس الوزراء الروسي، الجمعة، عن أنه زار مدينة باخموت المدمّرة في شرق أوكرانيا، وتعهد اأن تعيد موسكو بناءها.

وقال خوسنولين، على «تليغرام»: "لقد زرت أرتيموفسك"، مستخدما الاسم الروسي لباخموت، مضيفا: "المدينة متضررة، لكن يمكن إعادة بنائها.. لدينا الخبرة اللازمة".

وأضاف: "بمجرد أن يسمح الوضع بذلك سنبدأ العمل خطوة بخطوة".

وترافقت رسالته مع شريط فيديو يظهر ساحة مغطاة بالركام يبدو أنها ساحة الحرية بوسط باخموت، حسب المباني الظاهرة في الصور.

مارات خوسنولين رئيس الوزراء الروسي مدينة باخموت شرق أوكرانيا أوكرانيا موسكو

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