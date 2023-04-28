رئيس جهاز العبور: حملات صباحية ومسائية لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس أحمد رشاد شن حملات صباحية ومسائية بمختلف أنحاء المدينة على مدار اليومين الماضيين.

وشُكّلت لجنة للتدخل السريع من إدارة الأمن والتنمية بالجهاز لرفع الإشغالات وضبط شوارع المدينة، استهدفت الحي الأول والطريق الرئيسي وشارع الشباب ومحيط سنتر الياسمين وميدان الروضة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم شن حملة أخرى استهدفت (الحي الأول - الحي الثاني - حي الشباب - سنتر الياسمين ومحيطه - إسكان الـ70 مترا - الحي الثامن - إسكان المستقبل - سنتر خان العمار - جزء من الحي التاسع - المنطقة الصناعية الأولى)؛ حيث أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتحفظ على خمس مركبات "توك توك" وسبع مركبات "تروسيكل" بيع مأكولات، وأربع مركبات "تروسيكل" مستخدمة في نبش القمامة، كما تم إزالة التعديات والإشغالات بالمناطق المذكورة بخلاف ثلاثة سلالم حديد مخالفة بسنتر الياسمين.

وأشار إلى أن لجنة الإزالة والإدارات المختصة بالجهاز قامت بتنفيذ قرار إزالة الردود الأمامي بالقطعة الخامسة بلوك 11005 منطقة الـ 800 بالحي الأول، وبالمرور بالحي الأول تم رصد استغلال البدروم بنشاط ألعاب بلاستيشن وصالة بلياردو بالقطعة التاسعة محلية 5ب، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات، وكذلك القطعة الرابعة بالحي الثاني، المستثمر الصغير، حيث تم رصد مخالفة استغلال البدروم مخزن أدوات، كما تم المرور بمحور الحي الأول ورفع الإشغالات والتحفظ على سيارة ربع نقل لبائع متجول، ورفع الإشغالات بشارعي الشباب والشعراوي والطريق الرئيسي.