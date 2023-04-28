الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز العبور: حملات صباحية ومسائية لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات

مدينة العبور
مدينة العبور

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس أحمد رشاد شن حملات صباحية ومسائية بمختلف أنحاء المدينة على مدار اليومين الماضيين.

وشُكّلت لجنة للتدخل السريع من إدارة الأمن والتنمية بالجهاز لرفع الإشغالات وضبط شوارع المدينة، استهدفت الحي الأول والطريق الرئيسي وشارع الشباب ومحيط سنتر الياسمين وميدان الروضة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم شن حملة أخرى استهدفت (الحي الأول - الحي الثاني - حي الشباب - سنتر الياسمين ومحيطه - إسكان الـ70 مترا - الحي الثامن - إسكان المستقبل - سنتر خان العمار - جزء من الحي التاسع - المنطقة الصناعية الأولى)؛ حيث أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتحفظ على خمس مركبات "توك توك" وسبع مركبات "تروسيكل" بيع مأكولات، وأربع مركبات "تروسيكل" مستخدمة في نبش القمامة، كما تم إزالة التعديات والإشغالات بالمناطق المذكورة بخلاف ثلاثة سلالم حديد مخالفة بسنتر الياسمين.

وأشار إلى أن لجنة الإزالة والإدارات المختصة بالجهاز قامت بتنفيذ قرار إزالة الردود الأمامي بالقطعة الخامسة بلوك 11005 منطقة الـ 800 بالحي الأول، وبالمرور بالحي الأول تم رصد استغلال البدروم بنشاط ألعاب بلاستيشن وصالة بلياردو بالقطعة التاسعة محلية 5ب، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات، وكذلك القطعة الرابعة بالحي الثاني، المستثمر الصغير، حيث تم رصد مخالفة استغلال البدروم مخزن أدوات، كما تم المرور بمحور الحي الأول ورفع الإشغالات والتحفظ على سيارة ربع نقل لبائع متجول، ورفع الإشغالات بشارعي الشباب والشعراوي والطريق الرئيسي.

إزالة المخالفات الباعة الجائلين الحي التاسع الحي الثامن المهندس أحمد رشاد جهاز تنمية مدينة العبور رئيس جهاز مدينة العبور

الأكثر قراءة

بتوجيهات الرئيس السيسى.. "الصحة" تقدم الخدمات الطبية لجميع القادمين من السودان

حريق يلتهم جسد مواطن داخل شقة بمنطقة الوراق

مصرع فلاح على يد حلاق طعنا في المنوفية

نجاة 11 من الموت إثر اصطدام سيارة بسور منزل فى الوراق

عن طريق التسلق.. سقوط أخطر لص للمساكن في قبضة مباحث السلام

أجهزة الأمن تعيد طفلًا "تائه" لأسرته عقب استغاثة والده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

أ. د. عمرو المستكاوي

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل