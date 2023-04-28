الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"غازبروم" تصدر 42.4 مليون متر مكعب غاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

غازبروم
غازبروم

زودت شركة غازبروم الروسية أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 42.4 مليون متر مكعب في اليوم عبر محطة ضخ الغاز سودجا. 

وقال ممثل غازبروم للصحفيين اليوم، إن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر محطة سوخانوفكا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن ممثل الشركة قوله "غازبروم تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتي تبلغ 42.4 مليون متر مكعب في 28 أبريل. وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا".

وبلغ حجم الضخ في اليوم السابق 41.7 مليون متر مكعب أيضا.

وذكرت تقارير سابقة بالإشارة إلى البيانات الصادرة عن موقع مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا أن عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ 42.4 مليون متر مكعب في 28 أبريل.

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، وتم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما.

وبلغ حجم مسحوبات الغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية 94 مليون متر مكعب في 25 أبريل، وفقًا للبيانات المقدمة من البنية التحتية الأوروبية للغاز. فيما بلغ إجمالي الضخ 190 مليون متر مكعب.

وانتهى موسم التدفئة في أوروبا في 6 أبريل، وتمتلئ مرافق البنية التحتية الأوروبية للغاز بنسبة 58.56% (أعلى بنسبة 19.54% من المتوسط في هذا التاريخ في السنوات الخمس الماضية)، حيث يبلغ مخزون الغاز فيها 64 مليار متر مكعب.

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