كيف يمكن اكتشاف الأمراض المناعية؟.. التهاب المفاصل الروماتويدي أبرزها

يحدث مرض المناعة الذاتية عندما يتعذر على نظام الدفاع الطبيعي للجسم التمييز بين الخلايا الطبيعية والغريبة، ما يتسبب في مهاجمة الجسم عن طريق الخطأ للخلايا الطبيعية، وهناك أكثر من 80 نوعًا من أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على مجموعة واسعة من أجزاء الجسم.

ووفقًا لموقع health، فبين الاعتناء بنفسك وأفراد الأسرة ومحاولة إدارة الحياة الاجتماعية والمهنية، من الشائع أن تشعر النساء بالتعب والألم، ولكن هل هذه الأعراض للحياة المجهدة، أم أنها مرتبطة بحالة كامنة مثل أمراض المناعة الذاتية؟ هذا ما نوضحه خلال السطور التالية.

قالت ماريا أورباي، أخصائية أمراض الروماتيزم في مركز جونز هوبكنز، تشمل أمراض المناعة الذاتية الشائعة لدى النساء ما يلي:

التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يهاجم المفاصل

الصدفية، وهي حالة تتميز ببقع سميكة متقشرة من الجلد

التهاب المفاصل الصدفي، وهو نوع من التهاب المفاصل يصيب بعض الأشخاص المصابين بالصدفية

مرض الذئبة، وهو مرض يضر بمناطق الجسم التي تشمل المفاصل والجلد والأعضاء

أمراض الغدة الدرقية، بما في ذلك مرض جريفز، حيث ينتج الجسم الكثير من هرمون الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)، والتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، حيث لا ينتج ما يكفي (قصور الغدة الدرقية) من الهرمون

داء السكري من النوع الأول، وهي حالة يتلف فيها الجهاز المناعي الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس

قد تكون أعراض أمراض المناعة الذاتية شديدة لدى بعض الأشخاص وخفيفة عند البعض الآخر، من المحتمل أن ترتبط الأعراض التي يصاب بها الشخص بعوامل متعددة تشمل الوراثة والبيئة والصحة الشخصية.

الأعراض الشائعة لأمراض المناعة الذاتية

على الرغم من اختلاف أنواع أمراض المناعة الذاتية ، فإن العديد منهم يشتركون في أعراض متشابهة، تشمل الأعراض الشائعة لأمراض المناعة الذاتية ما يلي:

تعب

ألم وتورم المفاصل

مشاكل بشرة

آلام في البطن أو مشاكل في الجهاز الهضمي

الحمى المتكررة

تورم الغدد

قد يكون التشخيص صعبًا أيضًا لأن هذه الأعراض يمكن أن تأتي من حالات شائعة أخرى، إذا كنت بصحة جيدة وفجأة شعرت بالإرهاق أو تصلب المفاصل، فلا تقلل من شأن ذلك، إخبار طبيبك يساعده في إلقاء نظرة فاحصة على أعراضك وإجراء الاختبارات لتحديد أو استبعاد أمراض المناعة الذاتية.

توضيح أمراض المناعة الذاتية

تصيب أمراض المناعة الذاتية 23.5 مليون أمريكي، ما يقرب من 80% منهم من النساء، وإذا كنت من بين ملايين النساء المصابات بهذه المجموعة من الأمراض، والتي تشمل الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الغدة الدرقية، فقد تتساءل لماذا يهاجم جهازك المناعي نفسه.

عوامل خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

لا يعرف الباحثون أسباب أمراض المناعة الذاتية، لكن العديد من النظريات تشير إلى فرط نشاط الجهاز المناعي الذي يهاجم الجسم بعد الإصابة أو الإصابة، نحن نعلم أن بعض عوامل الخطر تزيد من فرص الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية، بما في ذلك:

علم الوراثة: تميل بعض الاضطرابات مثل الذئبة والتصلب المتعدد (MS) إلى الانتشار في العائلات.

الوزن: زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الصدفي، وقد يكون هذا بسبب زيادة الوزن الذي يضع ضغطًا أكبر على المفاصل أو لأن الأنسجة الدهنية تصنع مواد تحفز الالتهاب.

التدخين: ربطت الأبحاث التدخين بعدد من أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والتصلب المتعدد.

بعض الأدوية: "يمكن لبعض أدوية ضغط الدم أو المضادات الحيوية أن تحفز الذئبة التي يسببها الدواء، والتي غالبًا ما تكون نوعًا أكثر حميدة من مرض الذئبة"