الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد حفله بالعريش وحديثه عن الإرهاب.. محمد منير يتصدر الترند

محمد منير
محمد منير

تصدر الفنان محمد منير ترند جوجل، بعد إحيائه حفلا جماهيريا ضخما بمدينة العريش، في ختام مهرجان سباق للهجن، والمتزامن مع إحياء ذكرى تحرير سيناء.

ومن خلال السطور التالية، نبرز لكم أهم ملامح الحفل الجماهيرى الأول للفنان محمد منير بالعريش:

يعد حفل الكينج محمد منير،الأول بالعريش، إذ سبق له الغناء في سيناء حينما كان مجندا للترفيه عن الجنود، حسب قوله.

وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا، قدر بنحو 5 آلاف مشارك يتقدمهم محافظ شمال سيناء ، ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي.

وصعد منير المسرح المكشوف بحرم جامعة سيناء وسط تصفيق حار من الجمهور، إذ بدأ بأغنيته "ياعروسة النيل".

كما تحدث منير مع جمهوره قائلا: "شوفتوا بقى النوبيين جننوا اليهود والإسرائيليين  في حرب 73 إزاي باللغة النوبية اللي ما حدش كان فاهمها غيرنا”.

وأضاف: "زي ما أنتو ساعدتوا في سيناء وساعدتوا في مرسى مطروح، إحنا كمان زدنا شرف لينا في أسوان إن إحنا حمينا وطننا وعملنا كلنا الدور دا".

وتابع: "في ملحوظة عاوز أقولها لكم إحنا كلنا أبناء وطن واحد بلا شك بس قدرنا إحنا في سيناء وقدرنا في مرسى مطروح وقدرنا في أسوان إن إحنا نبقى محافظات حدودية وفي سينا حاربنا الإرهاب مع جنودنا وحمينا من مرسى مطروح حاجات كتيرة وضحينا بحجات كتيرة في أسوان وساعدت اللغة النوبية فى إنها تكون شفرة في حرب 73".

وأكد الكينج محمد منير، أن الوطن هو الغناء ولايوجد وطن بلا أغنيته، معربا عن سعادته بزوال الإرهاب في سيناء، واصفا إياه بالقذر، وأتبع كلمته بأغنية علي صوتك بالغنا. 

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المهرجان العربى لسباق الهجن 

جدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء، استضافت المهرجان العربي لسباق الهجن، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين وذلك على مدار يومين.

محمد منير الفنان محمد منير العريش حفل جماهيري ذكرى تحرير سيناء

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