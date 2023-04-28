الفنان أحمد عبدالعزيز: ليس لدى مانع من تقديم شخصية شريرة

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إنه قبل تقديمه شخصية شهاب، تردد في تجسيد أحد الشخصيات لكنه نفذها، كما أنه تردد في تجسيد أحد الشخصيات ولم ينفذها، معقبًا:" إذا عاد الزمن من الصعب أن أقدمها؛ لأنها كانت على المستوى الأخلاقي شخصية لا تليق، حيث كانت شخصية منحرفة".

وأضاف أحمد عبدالعزيز، خلال لقاءه ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان ، عبر فضائية dmc، أنه لا يمانع حالياً أن يقدم شخصية شريرة جدًا، لكنه كان من الممكن أن يتردد في تجسيد بعض الشخصيات قبل تقديمه شخصية الحاج شهاب.

وعقب: "شهاب بالنسبالي نقطة الاختبار للجمهور، والمتفرج أصبح فاهم كل شيء وناقد وذكي، وبالتالي يستطيع أن يفرق بين شخصية الفنان الحقيقية وبين الشخصية التي يجسدها".

مسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، الذي عرض في موسم رمضان 2023 على شاشة قناة ON TV ومنصة ووتش إت.