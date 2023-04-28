فودة يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة سبل توفير العمالة اللازمة للتجمعات التنموية

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الخميس، يبق الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز بالقاهرة، بحضور إسماعيل محمد مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، خالد لطفي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.



واستهل المحافظ اللقاء بتهنئة رئيس الجهاز علي تجديد الثقة له عاما آخر في تولي مسئولية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وبحث اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة ومنها الموافقة علي تجديد الاستعانة لعدد من العاملين علي موازنة الباب الرابع بالديوان العام ومديريات الخدمات منها ( التربية والتعليم، ومديرية الاسكان، والطب البيطري، وبعض المديريات الأخرى) لسد العجز بتلك المديريات.



كما شمل اللقاء الموافقة علي التعيين او الاستعانة بعدد 675 وظيفة لسداد العجز في التخصصات المختلفة للتجمعات البدوية بمدن طور سيناء ورأس سدر وسانت كاترين ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وبعض مجالس المدن الأخرى.



وأيضا استكمال دراسة الهياكل التنظيمية لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقا للقرارات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيدا لاعتماده أول يوليو من العام الجاري.





وطالب المحافظ خلال اللقاء إيفاد لجنة متخصصة من الجهاز إلى المحافظة لبحث ودراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بالديوان العام ومديريات الخدمات منها استمارة الوظائف نموذج 5 وكافة موضوعات العاملين علي موازنة الصناديق والحسابات الخاصة عن طريق ضم مدد الخبرة العملية بأنواعها المختلفة ( العلمية، العملية، العسكرية) وعقد عدة ورش عمل متدربين الخاصة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ..



واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الأعداد التي تم الموافقة عليها للتعيين كمدرسين وهم عدد حوالي 201 مدرس من أبناء محافظة جنوب سيناء من مسابقة العام الماضي والجاري استلامهم العمل وقد اطلع رئيس الجهاز محافظ جنوب سيناء علي التخصصات الوظيفية التي تخص المحافظة من الوظائف المدرجة ضمن مسابقة التربية والتعليم لهذا العام عن طريق الجهاز وذلك لما لهذا الأمر من أثر كبير في سد العجز في العديد من الوظائف التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وفي ختام اللقاء وجه المحافظ الشكر لرئيس الجهاز علي حفاوة الاستقبال والتعاون الصادق لانهاء ما يخص محافظة جنوب سيناء من موضوعات.