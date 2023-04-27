بريطانيا: نتطلع لاستمرار دعم مصر لإجلاء رعايانا من السودان.. والسفارة المصرية دورها بطولي

أجرى جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، اتصالًا هاتفيًا، مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، لمناقشة تطورات الوضع في السودان.

وفي بداية الاتصال، قدم كليفرلي التعازي إلى سامح شكري في استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية لدى الخرطوم، بحسب بيان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

السفارة المصرية فى السودان دورها بطولي

وأثنى وزير خارجية بريطانيا، خلال الاتصال، على الدور البطولى الذي تقوم به سفارة مصر لدى السودان، بالإضافة إلى باقية البعثات الدبلوماسية فى الخرطوم، من أجل إجلاء رعايا دولهم فى أسرع وقت ممكن، وكذلك بأكثر الوسائل الآمنة الممكنة.

وأعرب كليفرلي عن شكره لـ «سامح شكري»، على المساعدة التي قدمتها مصر من أجل إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان، وعن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في إجلاء باقي الرعايا البريطانيين.

وكذلك، قدم التهنئة على جهود الإجلاء الناجحة التي تبذلها مصر بشكل مستمر، مؤكدًا حرصه على التنسيق مع مصر بشكل وثيق حول الأوضاع في السودان خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم الجهود الدولية التي تهدف لتمديد الهدنة والعودة للحوار.

واتفق وزير الخارجية ونظيره البريطاني على أهمية العمل سويًا لضمان تحقيق ذلك، بالإضافة إلى أهمية التواصل المستمر وتبادل التقديرات بشأن الأوضاع هناك، والعمل على حقن الدماء وإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار فى أقرب فرصة.