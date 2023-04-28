الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-4-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة تتغير بشكل شبه يومي مع تغير طول الليل والنهار، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ونشرت هيئة المساحة مواقيت الصلاة بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2023، حيث أكد مجلس الوزراء أنه اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، سيتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 28-4-2023

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

أذان الفجر : 4:42 صباحًا

أذان الشروق : 6:15 صباحًا

أذان الظهر : 12:53 مساءً

أذان العصر : 4:30 مساءً

أذان المغرب : 7:30 مساءً

أذان العشاء : 8:54 مساءً

حكم اشتراط تبييت النية فى قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب

فضل صيام الست البيض من شهر شوال.. الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • أذان الفجر: 4:45 صباحًا.
  • أذان الظهر: 12:59 مساء.
  • أذان العصر: 4:37 مساءً.
  • أذان المغرب: 7:37 مساءً.
  • أذان العشاء: 9:02 مساءً.

 

مواقيت الصلاة في الأقصر

  • أذان الفجر: 4:48 صباحا.
  • أذان الظهر: 12:48 صباحًا.
  • أذان العصر: 4:17 مساءً.
  • أذان المغرب: 7:19 مساءً.
  • أذان العشاء: 8:38 مساءً.

 

مواقيت الصلاة في  أسوان

  • أذان الفجر: 4:51 صباحًا.
  • أذان الظهر: 12:47 صباحًا.
  • أذان العصر: 4:13 مساءً.
  • أذان المغرب: 7:16 مساءً.
  • أذان العشاء: 8:34 مساءً.

اقرأ أيضاً

فضل صيام الست من شوال 1444

الصلاة أذان العشاء اذان المغرب اذان الفجر أذان الظهر مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في الأقصر مواقيت الصلاة فى أسوان

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-4-2023 فى مصر

أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: المبادرة جعلتنى أكتسب مهارات جديدة

نيفين منصور تكشف تفاصيل قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

أحمد عبدالعزيز عن مشاركته في الكتيبة 101: لا أبخل أن أشارك فى الأعمال الوطنية بأى شكل

الاتحاد يهزم الشباب ويعزز صدارته للترتيب لدوري السعودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء