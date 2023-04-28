مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-4-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة تتغير بشكل شبه يومي مع تغير طول الليل والنهار، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ونشرت هيئة المساحة مواقيت الصلاة بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2023، حيث أكد مجلس الوزراء أنه اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، سيتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 28-4-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر : 4:42 صباحًا

أذان الشروق : 6:15 صباحًا

أذان الظهر : 12:53 مساءً

أذان العصر : 4:30 مساءً

أذان المغرب : 7:30 مساءً

أذان العشاء : 8:54 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساء.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 7:37 مساءً.

أذان العشاء: 9:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في الأقصر

أذان الفجر: 4:48 صباحا.

أذان الظهر: 12:48 صباحًا.

أذان العصر: 4:17 مساءً.

أذان المغرب: 7:19 مساءً.

أذان العشاء: 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر: 4:51 صباحًا.

أذان الظهر: 12:47 صباحًا.

أذان العصر: 4:13 مساءً.

أذان المغرب: 7:16 مساءً.

أذان العشاء: 8:34 مساءً.