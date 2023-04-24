فضل صيام الست البيض من شهر شوال.. الإفتاء توضح

الست البيض هي 6 أيام يصومها المسلمون بعد عيد الفطر المبارك طوال شهر شوال، ولها فضل عظيم كما جاء بالسنة النبوية الشريفة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي فضل صيام الست البيض من شهر شوال

فضل صيام الست البيض

قالت دار الإفتاء المصرية في فضل صيام الست البيض من شهر شوال إنها تعادل صيام الدهر، كما جاء بالسنة النبوية الشريفة عن فضلها، ولأن الحسنة تضاعف بعشر، فإن صوم الستة البيض يعطي الشخص ثوابًا هائلاً يساعد على تقريبه من ربنا، ومخٌّلص الأرواح.

وحسب دار الإفتاء المصرية يمكن صيام الست البيض متفرقة أو متتابعة، بعد انقضاء اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، ولكن الأفضل صيامها متتابعة حتى يستطيع الشخص الحصول على الثواب الكامل. وبما أن الأيام البيض تشير إلى لياليها البيضاء، فإن صوم الستة البيض في شهر شوال يتميز بحسن الصيام الصحيح والمناسب للجسم.

ما هي الأيام البيض ؟

حددت دار الإفتاء المصرية مفهوم الأيام البيض ومتى يتم صيامها، والأيام البيض هي الأيام التي يكتمل فيها القمر ويصبح بدرًا، وهي 13، و14 ، و15 من وسط كل شهر عربي.

سُمِّيَت الأيام البيض بهذا الاسم لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".