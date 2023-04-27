هشام عناني: سيتم مناقشة 113 قضية خلال جلسات الحوار الوطني

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن القضايا التي سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطني، هي 113 قضية تشمل كل الجوانب الحياتية حتى يتم الخروج بمخرجات حقيقية تضع علامات في العمل الوطني وتعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، مع قناة "إكسترا نيوز"، أن أهم الإنجازات التي تمت بعد عام للاستعداد للحوار الوطني، هي قضية الإشراف القضائي على الانتخابات والمطالبة بمده على كل الاستحقاقات القادمة من انتخابات رئاسية وبرلمانية لأنه محور حيوي جدًا حتى لا يتم التشكيك في نتائجها.

وتابع أنه تم وضع لائحة داخلية هامة جدًا للحوار، ووضع مسودة سلوك خلال مناقشة جلسات الحوار وترتيب أولويات الجلسات، مشيرًا إلى أن المنسق العام أكد أنهم ملزمون بأن تكون الجلسات علنية للرد على المشككين بأن مخرجات الحوار موجودة سلفًا.