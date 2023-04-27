الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" و"الطيران" يطلاقان حملة مشتركة للترويج لشرم الشيخ

حسين شريف
حسين شريف

قال حسين الشريف رئيس شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني إن الشركة ستبدأ رسميًا خلال أيام حملة ترويجية شاملة تبدأ بالدول العربية وباقي الدول التي تم وضعها على خريطة الطيران كنقاط جديدة يتم الوصول إليها وذلك لتنشيط حركة السياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنشيط السياحي وذلك بالتزامن مع انطلاق معرض سوق السفر العربي الذي يقام بمركز المؤتمرات بمدينة دبي الإثنين المقبل  لزيادة حركة السياحة والسفر إلى مدينه شرم الشيخ.

وأضاف "الشريف" أن الشركة بدأت بالفعل في تفعيل الحملة ووصل قبل أيام وفدًا عربيًا من أهم المؤثرين في الوطن العربي خاصة دولة الإمارت لمدينة شرم الشيخ في جولة تعريفية خاصة للتعرف على معالم المدينة وشواطئها، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد تضمنت بعض المعالم السياحية بالقاهرة.

وأشار إلى أن الشركة تسعى جاهدة بدعم وزارة الطيران زيادة أسطولها الجوي والتوسع في شبكة خطوطها الجوية وزيادة رحلاتها والسعة المقعدية للعديد من النقاط السياحية المصرية قبل 2030؛ ليتناسب مع زيادة حركة التشغيل المتوقعة وتحقيق أهداف الدولة لجذب 30 مليون سائح خاصة وأنها الشركة الأولى التي تعمل بنظام الطيران منخفض التكاليف في مصر وهذا سيساهم بشكل كبير في جزب شرائح عديدة لزيارة مصر في ظل الظروف الاقتصادية.
 

الطيران المدني اير كايرو السياحة والطيران حملة ترويجية السياحة والسفر مدينة شرم الشيخ

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