الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"جولدمان ساكس" يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل ويوصي بالاستثمار في التعدين

بنك جولدمان ساكس
بنك جولدمان ساكس الأمريكي

أكد بنك جولدمان ساكس الأمريكي، في تقرير له اليوم الخميس، أن قطاعي النفط والتعدين، من أهم القطاعات التي تنمو خلال الـ12 شهر القادمة، في ظل تزايد الطلب على النفط والتعدين، خاصة أن الصين تمثل مايقرب من 50% من الطلب العالمي على المعادن.

100 دولار للبرميل

كما توقع بنك جولدمان ساكس، أن ترتفع أسعار النفط خامي “برنت”، و"غرب تكساس الوسيط"، بنسبة تصل إلى 23% ليسجل ما يقرب من 100 دولار للبرميل خلال الفترة القادمة حتى أبريل القادم 2024.

كما صرح البنك في مذكرة للعملاء: "يتم تداول الطاقة بسعر مخفض وتظل ‏زيادة الوزن الدورية المفضلة لدينا، كما نوصي المستثمرين بامتلاك أسهم التعدين، ‏والتي يتم تعزيزها للنمو الصيني من خلال ارتفاع أسعار المعادن".‏

وأشار “جولدن ساكس”، إلى أن الصين تمثل ما يقرب من 50% من الطلب العالمي على المعادن الصناعية بما في ذلك الألمونيوم والنحاس، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي في الصين والمعادن سوف يرتفعان.‏

ومن ناحية أخرى، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، هيثم الغيص، فى بيان له اليوم، على أهمية دور مجموعة “أوبك+” في استقرار أسواق النفط مقارنة بأسواق الطاقة التي شهدت تقلبات كثيرة.

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