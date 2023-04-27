"المصريين الأحرار": الحوار الوطني خلق حالة من النقاش والتحاور بين الأحزاب

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحوار الوطني خلق حالة من النقاش والحوار بين الأحزاب، مؤكدًا أنه خلال السنوات الماضية فقدنا معنى الحوار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الجميع بدأ يعمل على المحاور واللجان، وهذا يخلق تفاعلًا كبيرًا بين الأحزاب، مشيرًا إلى أن الآليات التي وضعت من قبل مجلس الأمناء أثرت حالة الحوار، والذي سيشكل حلقة تواصل وليس حلبة صراع.

وتابع أن الأحزاب نظمت لقاءات واجتماعات وفعاليات مع المواطنين، وتم رصد العديد من القضايا التي ستطرح خلال الحوار، سواء في القطاعات السياسية أو الاقتصادية والثقافية، والتي أهملت على مدار 30 عامًا.