"تعليم الغربية" يجتمع بممثلي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اجتماعًا بممثلي المديرية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية، لمناقشة أعمال اللجان المشاركة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهى لجان التمكين الاقتصادي، التوعية، الخدمات والتدريب وكذلك مناقشة خطوات العمل أثناء تنفيذ الخطط والاستراتيجيات للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية.

شارك في الاجتماع من إدارة التربية البيئية والسكانية بقيادة عوض السنوسي، وشحاته السيد، والدكتورة سحر حسني، ومثل إدارة التدريب بقيادة الدكتورة مرفت فايد، وشيرين عادل ومثل وحدة توطين أهداف التنمية المستدامة، الدكتورة بوسي الشبكي، مدير الوحدة، ومثل وحدة تيسير الانتقال الى سوق العمل بالتعليم الفني، وفريد أبو الغيط، مدير الوحدة، ومثل وحدة ريادة الأعمال والابتكار، وبهية الخواجة، مدير الوحدة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناءً على التعليمات الواردة من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

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