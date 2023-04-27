الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. عويضة عثمان: الفتوى لها ضوابط ومنهج علمى تقوم عليها

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفتوى صنعة لها منهجيتها العلمية التي تقوم عليها، وضوابط تتعلق بمعنى الفتوى، فلها آداب، فيجب معرفة من يفتي وصفة المفتي وصفة المستفتي، والفتوى هل هي ثابتة أم تتغير حسب أحوال الإنسان. 

وأضاف الشيخ عويضة، اليوم الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الأصل فيها أن تجعل المجتمع مستقرًا بعيدًا عن الاضطراب، لأن الأحكام الشرعية جاءت لرفع الحرج عن الإنسان، لم تأت الأحكام الشرعية لتوقع الإنسان في الحرج، فالفتوى هي ميزان الشريعة في المجتمع وجاءت لتحقيق مصالح العباد.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أنه لم يكن في عهد الرسول المدارس الفقهية المتطورة التي وجدت بعده، فلدينا الإمام أبو حنيفة صاحب مدرسة في الفقه والفتوى، الإمام الشافعي والإمام أحمد كذلك، وكلٌّ له أتباعه وتلاميذه، وكله يأخذ من النص ما يفهم، وهذه رحمة أرادها الله بالعباد، لافتًا إلى أن المدارس الفقهية التي جاءت بعد ذلك لم تأتي لتحدث اضطرابًا في المجتمع، بل نحن من نحدث هذا الاضطراب بعدم فهمنا للفتوى وعدم فهم تنزيل النص الشرعي على الواقع الذي نعيشه، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الصحابة، ولكنه اجتهاد قليل رغم وجود آلية الاجتهاد وهي العقل.

قناة الناس الفتوى دار الافتاء فتاوى الناس صنعة

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