الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات برنامج "لياقتي مهارتي" بمطروح (صور)

انطلقت، الخميس، أولى فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتى مهاراتى" من خلال أنشطة رياضية متنوعة على المهارات الحياتية منها "التعرف على الذات، الثقة بالنفس، والتعاون مع الآخريين".

يأتي ذلك تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور وليد رفاعى، مدير عام المديرية و الدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية والدكتورة نجلاء البلشي، وكيلة المديرية للرياضة؛ بهدف تمكين الفتيات وتهيئة بيئة داعمة للنشء من خلال مشاركة تجاربهم وتأثيرها علي المحيطين.

قالت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، في بيان الخميس، إنه يتم تنفيذ برنامج "لياقتى مهاراتى" بالشباب والرياضة بمطروح  من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، وذلك بقاعة حديقة كليوباترا بمطروح تحت إشراف أحمد شحاتة، مسؤول التنمية الرياضية بالمديرية وشيماء مدحت وسارة صلاح مشرفي البرنامج بالمديرية.

أوضح البيان أن الشباب والرياضة تقوم خلال الآونة الراهنة، بتأهيل وإعداد كوادر شبابية لتدريب مدربات برنامج الرياضة من أجل التنمية وتخوض المشاركات فى البرنامج عدة أنشطة تدريبية مكثفة في مجال التدريب حيث أعلنت الوزارة عن دمج مبادرة "دووي" مع برنامج "لياقتي مهارتي".

IMG-20230427-WA0031
IMG-20230427-WA0031
IMG-20230427-WA0030
IMG-20230427-WA0030
IMG-20230427-WA0026
IMG-20230427-WA0026
IMG-20230427-WA0025
IMG-20230427-WA0025
IMG-20230427-WA0024
IMG-20230427-WA0024
IMG-20230427-WA0023
IMG-20230427-WA0023
IMG-20230427-WA0028
IMG-20230427-WA0028
IMG-20230427-WA0029
IMG-20230427-WA0029
IMG-20230427-WA0022
IMG-20230427-WA0022
IMG-20230427-WA0021
IMG-20230427-WA0021
IMG-20230427-WA0020
IMG-20230427-WA0020
IMG-20230427-WA0019
IMG-20230427-WA0019
السيدة انتصار السيسي تمكين الفتيات مديرية الشباب والرياضة منظمة اليونيسف مطروح

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

جثمان متفحم.. مصرع طفل في حريق بمدينة الضبعة (صور)

فوائد التوقيت الصيفى.. 70 دولة حول العالم تعتمده سنويًا وإنتاجية أزيد فى مصر

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أسعار بترول الخليج تهبط لأدنى مستوى خلال أسبوع العيد

وانتهى الحب.. كواليس انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء