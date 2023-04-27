انطلاق فعاليات برنامج "لياقتي مهارتي" بمطروح (صور)

انطلقت، الخميس، أولى فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتى مهاراتى" من خلال أنشطة رياضية متنوعة على المهارات الحياتية منها "التعرف على الذات، الثقة بالنفس، والتعاون مع الآخريين".

يأتي ذلك تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور وليد رفاعى، مدير عام المديرية و الدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية والدكتورة نجلاء البلشي، وكيلة المديرية للرياضة؛ بهدف تمكين الفتيات وتهيئة بيئة داعمة للنشء من خلال مشاركة تجاربهم وتأثيرها علي المحيطين.

قالت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، في بيان الخميس، إنه يتم تنفيذ برنامج "لياقتى مهاراتى" بالشباب والرياضة بمطروح من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، وذلك بقاعة حديقة كليوباترا بمطروح تحت إشراف أحمد شحاتة، مسؤول التنمية الرياضية بالمديرية وشيماء مدحت وسارة صلاح مشرفي البرنامج بالمديرية.

أوضح البيان أن الشباب والرياضة تقوم خلال الآونة الراهنة، بتأهيل وإعداد كوادر شبابية لتدريب مدربات برنامج الرياضة من أجل التنمية وتخوض المشاركات فى البرنامج عدة أنشطة تدريبية مكثفة في مجال التدريب حيث أعلنت الوزارة عن دمج مبادرة "دووي" مع برنامج "لياقتي مهارتي".

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