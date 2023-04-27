مع إعلان موعد اجازة عيد العمال رغب الكثيرين في معرفة الإجازات المتبقية في 2023 بعد عيد العمال والتي تأتي لتكون هدنة محببة بعد أيام عمل طويلة.

الإجازات المتبقية فى 2023 بعد عيد العمال

نوضح لكم الإجازات المتبقية فى 2023 بعد عيد العمال والإجازة الخاصة بعيد العمال التي حددتها وزارة القوى العاملة.

تكون أول إجازة بعد اجازة عيد العمال بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 30 يونيو 2023

ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 19 يوليو 2023

رأس السنة الهجرية.

الأحد 23 يوليو 2023

عيد ثورة 23 يوليو 1952.

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف.

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).



موعد إجازة عيد العمال 2023

نوضح اجازة عيد العمال والتي يكون موعدها الإثنين الأول من مايو، حيث أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، الخميس الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلًا من الإثنين.

وبالنسبة للقطاع الخاص هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومي.

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