الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.. تعرف على إجازات شهر مايو

إجازة
إجازة

يبحث الكثير من المصريين عن مواعيد الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة للقطاعين العام والخاص، بعد عطلة العيد التي توافقت مع أعياد شم النسيم. 

إجازات شهر مايو 2023

يعد يوم الجمعة الموافق 28 أبريل إجازة أسبوعية رسمية، ويليه السبت 29 أبريل كإجازة أسبوعية رسمية أيضًا، أما في الأسبوع التالي تم ترحيل يوم إجازة عيد العمال الموافق 1 مايو إلى الخميس الموافق 4 مايو، ثم يعقبها يوما الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت 5 و6 مايو، وبذلك يصبح مجمل الإجازات الرسمية من بعد عيد الفطر المبارك 5 أيام إجازة أسبوعية.

ويبدأ شهر مايو بإجازة عيد العمال، التي توافق يوم الإثنين 1 من مايو 2023، كما سيضم شهر مايو "6" إجازات أسبوعية وهي كالتالي:

الجمعة الموافق يوم 5 مايو 2023.

السبت الموافق يوم 6 مايو 2023.

الجمعة الموافق يوم 12 مايو 2023.

السبت الموافق يوم 13 مايو 2023.

الجمعة الموافق يوم 26 مايو 2023.

السبت الموافق يوم 27 مايو 2023.

الإجازات الرسمية 2023

وأعلنت وزارة القوى العاملة في وقتٍ سابق، أنه طبقا لنص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023، والذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك احتفالا بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023.. وجدول الصرف

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

 

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