موعد صرف معاشات شهر مايو 2023.. وجدول الصرف

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 محور اهتمام أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات أو المستفيدين منها في كافة محافظات الجمهورية، حيث يتم الصرف مع الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15% خاصة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعودة موظفي الدولة إلى العمل.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023

وتبدأ عملية صرف رواتب أصحاب المعاشات من المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن المعاش والذي يقره القانون المصري بنحو 60 عاما يوم السبت الموافق 1 مايو 2023 وفقا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث يتم عقب عودة العمل في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري تحويل أموال المعاشات لمنافذ الصرف.

وتستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس الموافق 8 مايو 2023 لمدة 8 أيام فقط وفقا للجدول المعتمد لصرف المعاشات والذي يتم إعداده من خلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث يتم الصرف وفقا للزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقدر بـ 15%.

جدول صرف معاشات مايو 2023

يتم صرف معاشات المتقاعدين عن العمل وفقا للشرائح المالية من خلال منافذ الصرف المعتمدة رسميا من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو كما يلي :-

يتم صرف المعاشات للمتقاعدين عن العمل بالزيادة 15% للأقل من 1000 جنيه يوم السبت والأحد 1 و 2 مايو 2023.

يتم صرف المعاشات للمتقاعدين عن العمل بالزيادة 15% للأكثر من 1000 والأقل من 2000 جنيه يوم الاثنين والثلاثاء 5 و6 مايو 2023.

يتم صرف المعاشات للمتقاعدين عن العمل بالزيادة 15% للأكثر من 2000 جنيه يوم الأربعاء والخميس 7 و 8 مايو 2023.

قيمة الزيادة في المعاشات 2023

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 وقيمة الزيادة محور اهتمام الملايين حاليا حيث جاءت الزيادة في المعاشات وفقا للجدول التالي :-

أصحاب المعاشات الذين يحصلون على 1000 جنيه سيحصلون على 1300 جنيه عقب الزيادة.

أصحاب المعاشات الذين يحصلون على 2000 جنيه سيحصلون على 2300 جنيه عقب الزيادة.

أصحاب المعاشات الذين يحصلون على 3200 جنيه سيحصلون على 3500 جنيه عقب الزيادة.

أصحاب المعاشات الذين يحصلون على 4000 جنيه سيحصلون على 4300 جنيه عقب الزيادة.

أصحاب المعاشات الذين يحصلون على 5000 جنيه سيحصلون على 5300 جنيه عقب الزيادة.

أصحاب المعاشات الذين يحصلون على 6000 جنيه سيحصلون على 6300 جنيه عقب الزيادة.

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