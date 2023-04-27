مدبولى لمستشار النمسا: فرص متنوعة للتعاون بمجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة

على هامش مشاركتهما فى اجتماع المائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصري النمساوي، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع السيد كارل نيهامر، مستشار النمسا، والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسفير محمد الملا، سفير مصر فى فيينا.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هناك فرصًا متنوعة للتعاون بين مصر والنمسا، ويجب العمل من الجانبين على استغلالها خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب نقل الخبرات النمساوية فى مجالات الصناعة المختلفة.

كما تطرق مدبولى إلى فرص التعاون الممكنة في مجال تدريب العمالة المصرية وإعدادها للعمل فى السوق النمساوية، وفق برامج تدريب متخصصة تتضمن تعليم اللغة وكذا التعريف بالمجتمع النمساوي.

من جانبه، أشاد مستشار النمسا بنتائج المباحثات والمناقشات المثمرة التي أجراها صباح اليوم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وما تضمنته من تبادل لوجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد نيهامر أن اصطحابه خلال زيارة مصر لممثلي ١٥ من كبرى الشركات النمساوية يعكس اهتمام النمسا بتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، لاسيما في المجالات التي ذكرها رئيس الوزراء.

كما تطرق اللقاء لفرص التعاون بين مصر والنمسا فى مجال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى، وكذا مقترحات زيادة حركة السياحة النمساوية الوافدة إلى مصر.