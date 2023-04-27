ليست الأولى.. سلسلة طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت عبر منصات التواصل أخبار تفيد بانفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل بعد زواج دام أكثر من 12 عامًا، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين متابعي الفنان وشكل لهم صدمة كبيرة إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلنا فيها الثنائي خبر انفصالهما، خاصة أن الخطوة الأولى تأتي دائمًا من عند بسمة بوسيل والتي في كل مرة تعلن هى عن خبر الانفصال ويأتي بعدها رد تامر حسني.

طلاق تامر وبسمة

كانت المرة الأولى تم الإعلان فيها عن انفصالهما في 2020، وقتما نشر تامر حسني مقطع فيديو له مع عدد من المعجبات ورقصهم سويا، الأمر الذي أثار غضب بسمة بوسيل، وقامت بإعلان انفصالها عن تامر، حيث علقت على ذلك الفيديو عبر صفحتها على إنستجرام:«لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل ليا احترام ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارق معايا أي صور، وكمان أحب أعرفكم أن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة».

الأمر الذي دفع تامر حسني لحذف الفيديو ومحاولة إرضاء زوجته بالشكل الذي تريد، وبالفعل نجح في ذلك وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي فيما بينهما.

انفصال تامر وبوسيل

وبعد مرور أقل من عام وتحديدًا في 2021، قامت بوسيل بمشاركة جمهورها استوري عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، كتبت فيه:«ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللّي في حياتي ويعوضني عن صبري خير»، وهو ما اثار الجدل مجددا حول انفصالها عن تامر حسني.

إلا أن سرعان ما يقوم تامر بالرد عليه في استوري أيضا وكتب: «بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودانك لشر السوشيال عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي إللي عرفتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل وللبعد فترة».

واستكمل حديثه: «المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي، وأم ولادي أنا سندك وظهرك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير، ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة بينهما، ويا ريتها مشكلة أصلاً وربنا جعل ما بينا مودة ورحمة، عشان كده للأسف أنتي عارفة إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم بس إنتي اللي هتخلصي، من فكرة إنك تسمعيهم، مع إنك مكنتيش كده».

تامر حسني وبسمه بوسيل

مؤخرًا، أثير الجدل حول الثنائي مجددا بعد أن قامت بسمة بوسيل بإلغاء متابعة الفنان تامر حسني وحذف عدد من صورهما سويا على حسابها انستجرام لكن بعدها بفترة قصيرة عادت لمتابعته مرة أخرى.

خلال الساعات القليلة الماضية، قامت بسمة بوسيل بنشر منشور على استورى انستجرام وقالت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك كل الخير آمين يارب".

ليرد تامر:"وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم"، مؤكدًا: "سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله".