الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بالجدول

موعد امتحانات الثانوية
موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 لذا زاد البحث عن جدول الامتحانات وكافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات للاستعداد لها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

نجيب لكم خلال هذا التقرير عن السؤال المطروح عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وننشر جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 الاثنين  12 يونيو 2023 وبذلك يتبقى على هذا الموعد 45 يومًا أي شهر ونصف وتنتهي الامتحانات الخميس 13 يوليو حيث تستغرق شهر تقريبًا للشعبتين العلمية والأدبية.
 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- الإثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية.
ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.

 - الثلاثاء  13 يونيو 2023 

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف.

- الأحد  18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

- الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان.

- الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

- الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

- الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

- الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات.

- الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة  الامتحان ثلاث ساعات.

- الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ثلاث ساعات.

- الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

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ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 
 

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة ضوابط لامتحانات الثانوية العامة التي أهمها شكل  الامتحانات التي  تكون 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، ويتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية، بحيث تكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

 

ثانيا يتم وضع  الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الإجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.

 

ثالثا التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

 

رابعا يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية، ويكون في كل لجنة 20 طالبا مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

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