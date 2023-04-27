امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يوجه بسرعة عقد برنامج تدريبى لمقدرى الدرجات

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها هذا العام.

ووجه الوزير، بسرعة عقد برنامج تدريبي لمقدري الدرجات على استخدام مستويات التقدير "Rubrics"، في ضوء تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني؛ لضمان أعلى مستويات الموضوعية والعدالة بين الطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح، وفي حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.

كما شدد الوزير على عقد برنامج تدريبي لرؤساء ومراقبي أول اللجان، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، في الفترة من 20 لـ30 مايو المقبل؛ على الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحان.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتى سوف تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وحضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، وعبد الرءوف عبد الرحمن مدير إدارة التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.