وزير خارجية بريطانيا: هناك وجود بريطاني مؤقت في بورتسودان لتنسيق عملية الإجلاء

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، إن هناك وجود بريطاني مؤقت في بورتسودان لتنسيق عملية الإجلاء، وفق شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وأضاف كليفرلي في جلسة مجلس العموم البريطاني بشأن التطورات في السودان، على البرهان ودقلو اتخاذ الخطوات الضرورية لإحلال السلام في السودان.

ولفت كليفرلي نبذل كل ما في وسعنا؛ سعيًا لوقف إطلاق النار في السودان، حسبما أشار عبر جلسة لمجلس العموم البريطاني بشأن التطورات في السودان.

إجلاء الرعايا البريطانيين

وكانت قد بدأت حكومة المملكة المتحدة البريطانية جهود الإجلاء لمساعدة البريطانيين على مغادرة السودان ونصحت جميع الرعايا البريطانيين في السودان بتسجيل وجودهم لدى FCDO.

وفي تحديث لمجلس العموم، أعلن وزير التنمية الدولية وإفريقيا أندرو ميتشل احتمالية زيادة الحاجة الإنسانية بشكل كبير مع الأخذ في الاعتبار العنف وذكر أنه إلى جانب مساعدة الرعايا البريطانيين على الإخلاء، فإن الأولوية هي إنهاء العنف لضمان السلامة، من الرعايا البريطانيين والجميع في السودان.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن السودان، دعا السفير البريطاني وودوارد كلا الجانبين إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي.

ومن جانبه، كان قد صرح كارل شمبري، المستشار الإعلامي الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين (NRC) أن هناك العديد من "المنظمات المحلية والنشطاء السودانيين يقومون بعملهم الشجاع على الأرض، وهو ما لا يستطيع الكثير منا القيام به".

وقال إن مجموعته "لا تزال في طريق مسدود عند تقديم المساعدة ، ولكن اعتمادًا على التقييمات الأمنية ، نأمل في البدء في تسليم الآلاف الذين نزحوا من هذا الأسبوع".

وعقب الصراع الداخلي المكثف في السودان، تشير التقديرات إلى وصول ما يصل إلى 15000 شخص عبر الحدود من السودان إلى تشاد منذ نهاية الأسبوع الماضي.