التعليم: وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة فى امتحانات الثانوية

أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية؛ بامتحانات الثانوية العامة 2023، لضمان حق الطالب في حالة التظلم من التصحيح، وتفاديًا لأي محاولات تلاعب بالنتائج، مؤكدًا أنه حرصًا من الوزارة على مبدأ الشفافية، يستطيع الطالب الاطلاع على ورقة الأسئلة والإجابة الخاصة به في أول أيام التظلمات.

كما وجه الوزير بضرورة مراجعة الملاحظين للجزء الخاص ببيانات كل طالب على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان وكذا صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتى سوف تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وحضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، وعبد الرءوف عبد الرحمن، مدير إدارة التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.