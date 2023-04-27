الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة فى امتحانات الثانوية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية؛ بامتحانات الثانوية العامة 2023، لضمان حق الطالب في حالة التظلم من التصحيح، وتفاديًا لأي محاولات تلاعب بالنتائج، مؤكدًا أنه حرصًا من الوزارة على مبدأ الشفافية، يستطيع الطالب الاطلاع على ورقة الأسئلة والإجابة الخاصة به في أول أيام التظلمات.

كما وجه الوزير بضرورة مراجعة الملاحظين للجزء الخاص ببيانات كل طالب على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان وكذا صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتى سوف تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وحضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، وعبد الرءوف عبد الرحمن، مدير إدارة التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.

إجراءات التأمين الإجراءات الخاصة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الثانوية العامة ٢٠٢٣ الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

رسميًا| بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسنى.. والأخير: سأظل السند

الخارجية: مصر استقبلت أكثر من 16 ألف أجنبى عبر المنافذ الحدودية مع السودان

حبس شاب أشعل النيران فى شقة سيدة رفضت خطبته ابنتها بالأميرية

امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يوجه بسرعة عقد برنامج تدريبى لمقدرى الدرجات

التعليم تعلن كل الاستعدادات اللازمة لعقد اختبارات الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى