تعرف على فرق القسمين الثاني والثالث التي تستعد للعب مع الكبار في كأس مصر

تنتظر فرق القسمين الثاني والثالث قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر لتعرف مع من ستلعب من كبار الدوري الممتاز خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو.

وتأهل لدور الـ32، 9 فرق من القسم الثاني هى بترول أسيوط ولافيينا وشبان قنا والاتصالات والسكة الحديد ومنتخب السويس والحمام ودكرنس وبر وكسي و5 فرق من القسم الثالث هى ألو إيجيبت وراية والشرقية والنجوم وطلائع الأسطول.

وترصد "الدستور" مشوارها في الأدوار التمهيدية في السطور المقبلة.

بترول أسيوط فاز في الدور التمهيدي الثالث على طامية بثلاثة أهداف نظيفة وفاز في الدور التمهيدي الرابع على المقاصة 2- صفر .

لافيينا فاز في الدور التمهيدي الثالث على بني سويف بهدفين نظيفين وفاز في الدور التمهيدي الرابع على أسمنت أسيوط 4- صفر .

شبان قنا فاز في الدور التمهيدي الثالث على شبان اسنا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 وفي الدور التمهيدي الرابع فاز على كيما أسوان 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 .

الاتصالات فاز في الدور التمهيدي الثالث على الترسانة 3-1 وفاز في الدور التمهيدي الرابع على العبور 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 .

منتخب السويس فاز في الدور التمهيدي الثالث على كهرباء الإسماعيلية 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 وفاز في الدور التمهيدي الرابع على بورتوالسويس 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

الحمام فاز في الدور التمهيدي الثالث على الأوليمبي 4-2 وفاز في الدور التمهيدي الرابع على سبورتنج 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي .

دكرنس فاز في الدور التمهيدي الثالث على بايونيرز 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف وفاز في الدور التمهيدي الرابع على منية النصر 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي .

بروكسي فاز في الدور التمهيدي الثالث على كفر الشيخ 1- صفر وفاز في الدورالتمهيدي الرابع على سبورتنج كاسيل 2-1 .

السكة الحديد فاز في الدور التمهيدي الثالث على وادي دجلة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 وفي الدور التمهيدي الرابع فاز على إف سي زد 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 .

فريق السكة الحديد

ألو ايجيبت فاز في الدور التمهيدي الأول على مصر للتأمين 5-4 بركلا الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ثم فاز في الدور التمهيدي الثاني على هليوبوليس 1- صفر وفاز في الدور التمهيدي الثالث على إيسترن كومباني 2- صفر وفاز في الدور التمهيدي الرباع على المرج 3- صفر .

الشرقية فاز في الدور التمهيدي الأول على مركز شباب أيشيش 3- صفر وفاز في الدور التمهيدي الثاني على مركز شباب القزازين 1- صفر وفاز في الدور التمهيدي الرابع على بتروجت 2- 1 .

راية فاز في الدور التمهيدي الأول على دمنهور 3-1وفاز فى الدور التمهيدي الثاني على المريخ 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 وفاز في الدور التمهيدي الثالث على بلدية المحلة 3-2 وفاز في الدور التمهيدي الرابع على المنصورة 2-1 .

النجوم فاز في الدور التمهيدي الأول على جولدي 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 ثم فاز في الدور التمهيدي الثاني على بنها 2-1 وفاز في الدور التمهيدي الثالث على النصر 1- صفر وفاز في الدور التمهيدي الرابع على تليفونات بني سويف 3-1 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 .

طلائع الأسطول فاز في الدور التمهيدي الأول على نادي ميدو 1- صفر ثم فاز في الدور التمهيدي الثاني على سمنود 3- صفر وفاز في الدور التمهيدي على هلال مطروح 1- صفر وفاز في الدور التمهيدي الرابع على أبوقير للأسمدة 3-2 بر كلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.