الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" يشارك أهالى شمال سيناء احتفالاتهم بالعيد القومى

رئيس حزب مستقبل وطن
رئيس حزب مستقبل وطن

شارك حزب مستقبل وطن أهالي محافظة شمال سيناء احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة، حيث نظمت أمانة الحزب احتفالية في قرية الروضة بمدينة بئر العبد، بحضور عدد من كبار قبائل وعائلات المحافظة، والذين أكدوا على دعمهم للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

وأشاد كبار القبائل والعائلات بشمال سيناء خلال الاحتفالية التي شارك فيها عدد كبير من الأهالي بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة داخل سيناء، مؤكدين أنها غيرت ملامح المحافظة إلى الأفضل وجعلت المواطن السيناوي يشعر بأنه دائمًا محل اهتمام وتقدير من قبل المسئولية بالدولة بعدما كانوا يعانون التهميش في العصور الماضية. 

كما شكلت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة وفدًا لزيارة دار "ونس للمسنين" في حي النزهة، ووزعت الكعك والهدايا عليهم احتفالًا بالعيد وإدخال البهجة إلى قلوبهم، وفي محافظة الجيزة، حرصت أمانة الحزب بالمحافظة على مشاركة المواطنين احتفالاتهم بالذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء خلال سيارة مزينة بالأعلام تجوب شوارع حي الطالبية.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة قافلة طبية مجانية شاملة عددًا من التخصصات في قرية بله بمركز بني مزار ووقعت الكشف على 244 حالة، كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة حفل نهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم في مركز شباب الحمامية بمدينة دمنهور بمشاركة 32 فريقًا. 

وفي محافظة الأقصر، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة المراجعات النهائية المجانية لطلبة الثانوية العامة في مادة اللغة الإنجليزية بمشاركة المئات من الطلاب والطالبات.

أهالي محافظة شمال سيناء البحيرة البرلمان الثانوية العامة الطلاب والطالبات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالعيد القومي للمحافظة

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