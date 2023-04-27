باحث سياسى: الجيش السودانى انتقل من مرحلة امتصاص الصدمة للهجوم

قال خالد الفكي، الكاتب الصحفي والباحث السياسي، إن الجيش السوداني انتقل من مرحلة امتصاص الصدمة إلى الهجوم.

وأضاف خلال مداخلة بفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك اشتباكات تجري وربما تم خرق كل الهدن التي طبقت، وكنا نظن أنها ستكون لصالح الأعمال الإنسانية ومحاولة إخراج الجثث وتقديم العون الإنساني والطبي للجرحى، أو الذين يريدون مغادرة منازلهم ومناطق النزاعات والوصول لمناطق أفضل.

وأكد الباحث السياسي، أنه يبدو أن الاشتباكات تتجدد بعنف في عدد من المناطق المتفرقة وتكون أكثر ضراوة مع مرور الوقت، خاصة من قبل القوات المسلحة التي تضيق الخناق على الدعم السريع في مناطق شرق النيل بحري وقادر وأم درمان ومحيط الإذاعة والتليفزيون والقصر والقيادة العامة.