الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمن الجزائرى يوقف المئات من المهربين والمهاجرين فى مدن متفرقة

الأمن الجزائرى
الأمن الجزائرى

أوقفت وحدات مشتركة من الأمن الجزائري، خلال أسبوع، 550 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بمدن الجزائر، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها- أن وحداتها أوقفت 158 مهرباً وصادرت منهم 17 مركبة،و35 مولداً كهربائياً،و50 مطرقةً ضغط،و5 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأضافت أن وحدات حرس الحدود البحري أوقفت 392 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 189 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

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