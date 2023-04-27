الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد طرق استغلال الأوضاع فى السودان ورفع الأسعار

السودان
السودان

كشف عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، أن بعض الجماعات في السودان استغلت الأوضاع الحالية في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه لدرجة كبيرة.

تكلفة الانتقال من السودان لمعبر أرقين

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع تغطية خاصة للقناة، أن تكاليف النقل لمعبر أرقين، كانت تصل إلى 30 دولارًا، واليوم وصلت من 450 إلى 500 دولار، الأمر الذي شكل أعباءً كبيرة على المواطنين.

وأضاف، أن المواطنين الذين وصلوا للمعبر كشفوا أن البعض منهم اضطر للسفر بشكل متقطع لعدم امتلاكه تكلفة النقل كاملة، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو الطماطم بالسودان وصل إلى 3 دولارات أي مايعادل 2000 جنيه سوداني، وذلك إن وجدت.

وأوضح أن السودانيين بسبب إغلاق البنوك وانقطاع الإنترنت يعانون من شح في الأموال خاصة أنهم يعتمدن على المحافظ البنكية على هواتفهم.

اكسترا نيوز السودان زيادة الاسعار الأوضاع الحالية معبر أرقين تكلفة الانتقال

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