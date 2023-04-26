أوسوريو يوضح مكاسب فوز الزمالك على سيراميكا.. ويكشف أهمية مباراة الأهلى

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" لعبنا بشكل أفضل من المباراة السابقة وخلقنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا أن نحقق فوز بنتيجة أكبر من هدف واحد".

وتابع: "سعيد بمستوى اللاعبين الذين لعبوا في الثلث الهجومي خلال مباراة اليوم، ولا أعتمد على المهاجم فقط في التسجيل، ومن الممكن لأي لاعب أن يسجل".

وشدد أوسوريو على أنه متفائل بمستوى الشباب "حسام عبد المجيد ومحمد طارق وسيد عبد الله نيمار"، مضيفا أن المزج بين اللاعبين الكبار والشباب سيساعد على خلق فريق قوي ينافس في الفترة المقبلة.

ووجه المدير الفني الشكر للاعبين أصحاب الخبرات أمثال محمود حمدي" الونش" الذي يستحق أن يكون أحد قادة الفريق، كما أن شيكابالا قدم مباراة كبيرة في الشوط الأول.

وتابع أوسوريو قائلا :" شيكابالا بذل مجهودا كبيرا وكان ينقل الملعب بصورة جيدة أثناء استحواذ الفريق على الكرة، وكان يعود لأداء الأدوار الدفاعية في اللقاء".

وأضاف أن المنافس فريق جيد وقدم مباراة قوية، والزمالك خلق فرص أكبر وكان الأحق بتحقيق الفوز، بالرغم من وجود فرص للفريق المنافس في المباراة.

وفيما يخص إجراء 4 تغييرات في بداية الشوط الثاني قال :" التغييرات لم تكن بسبب تراجع مستوى اللاعبين، وجميع اللاعبين ظهروا بصورة جيدة، والتغييرات كانت وفقا لظروف المباراة، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء وكان يخشى من تعرضه للطرد".

وتابع :" أنه أراد أن يمنح اللاعبين البدلاء فرصة أكبر في المباراة، ودفعت بمحمد طارق لتدعيم خط الدفاع بلاعب سريع في الشوط الثاني، ولم يكن قلقا من تعرض أي لاعب لإصابة".

وفيما يخص مباراة السوبر المقبلة أمام الأهلي قال: "خضت مع الفريق بالأمس التدريب التاسع لي، ويعد التدريب الخامس والفريق كامل العدد، وأركز على بعض الأمور في التدريبات".

وشدد على أنه يعلم أهمية قوة وصعوبة مباراة الأهلي المقبلة في السوبر ، وسيحدد من يشارك في المباراة وفقا لطريقة اللعب في اللقاء، وهو ما دفعه لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في لقاء اليوم أمام سيراميكا، خاصة وأنه لا يزال يدرس اللاعبين حتى الأن.

وقال: "يتبقى 10 أيام قبل لقاء السوبر، والتدريبات المقبلة هي التي ستحدد من سيشارك في لقاء السوبر وفقا للطريقة التي سيعتمد عليها، والمخاطرة بالنسبة له في عدم الهجوم، والأهم أنه في حالة فقدان الكرة يجب على المهاجمين الضغط والعودة لاستعادتها".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 43 نقطة يحتل بهم المركز الرابع