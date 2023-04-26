الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتهاء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

انتهى منذ قليل، الاجتماع الذى عقده مجلس أمناء الحوار الوطنى، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ليستكمل تجهيزات بدء الجلسة الافتتاحية للحوار المقرر عقدها 3 مايو المقبل.

وناقش الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة للأسماء المشاركة فى الجلسات.

ومن المقرر أن يصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى بيانًا بعد قليل بتفاصيل الاجتماع واللمسات النهائية للجلسة الافتتاحية.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أكد أن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع اليوم الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

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