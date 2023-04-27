الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة والتي تتغير بشكل شبه يومي مع تغير طول الليل والنهار، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 أبريل 2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٤٤ ص

الشروق ٥:١٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٢٩ م

صلاة العِشاء ٧:٥٢ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٤٦ ص

الشروق ٥:٢١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٣٦ م

صلاة العِشاء ٨:٠٠ م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجْر ٣:٣٨ ص

الشروق ٥:١٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:٢٦ م

صلاة العِشاء ٧:٤٩ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٥٢ ص

الشروق ٥:٢٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٢٧ م

صلاة العِشاء ٧:٤٧ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٣:٥١ ص

الشروق ٥:١٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٦ ص

صلاة العَصر ٣:١٤ م

صلاة المَغرب ٦:١٧ م

صلاة العِشاء ٧:٣٣ م