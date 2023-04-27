الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 أبريل 2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة والتي تتغير بشكل شبه يومي مع تغير طول الليل والنهار، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 أبريل 2023. 

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجْر ٣:٤٤ ص

الشروق ٥:١٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٢٩ م

صلاة العِشاء ٧:٥٢ م

حكم اشتراط تبييت النية فى قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض؟

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر ٣:٤٦ ص

الشروق ٥:٢١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٣٦ م

صلاة العِشاء ٨:٠٠ م

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية 

صلاة الفجْر ٣:٣٨ ص

الشروق ٥:١٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:٢٦ م

صلاة العِشاء ٧:٤٩ م

مواقيت الصلاة في أسيوط 

 

صلاة الفجْر ٣:٥٢ ص

الشروق ٥:٢٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٢٧ م

صلاة العِشاء ٧:٤٧ م

 

مواقيت الصلاة في أسوان 

صلاة الفجْر ٣:٥١ ص

الشروق ٥:١٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٦ ص

صلاة العَصر ٣:١٤ م

صلاة المَغرب ٦:١٧ م

صلاة العِشاء ٧:٣٣ م

txt

هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟.. دار الإفتاء توضح

الصلاة صلاة الفج ر صلاة الظ ه ر صلاة الع صر مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

روما تعلن إصابة صحفى إيطاليا فى قصف روسى بمنطقة خيرسون الأوكرانية

مصرع حارس أمن وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة على خلافات المصاهرة بسوهاج

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 أبريل 2023

"الثقافة" تحتفل مع أهالى سيناء بأعياد التحرير بأوبريت "أفراح سيناء والعريش"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى