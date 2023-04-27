الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تطوير منظومة الصرف الصحي بقرية "شطا هيكل" في الدقهلية ضمن "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال منظومة الصرف الصحي داخل قرية «شطا هيكل» التابعة لمحافظة الدقهلية، بعدما عانى السكان لسنوات طولية بسب تهالك المنظومة، كما قامت المبادرة بتوصيل المياه النظيفة لجميع المنازل بعد ترميمها، وقامت المبادرة بإنشاء محطات جديدة للصرف الصحي لخدمة جميع سكان القرية وإزالة أعباء الماضي. 

المبادرة طورت منظومة الصرف الصحي 

«عمار محمود» يقطن بقرية «شطا هيكل» التابعة لمحافظة الدقهلية، أصيب بالفشل الكلوي هو وجميع أفراد أسرته بسبب تهالك منظومة الصرف الصحي داخل القرية، ودخول مياه الشرب على مياه الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان وأصبحوا يحلمون بالتجديد وتطوير المنظومة، وأثناء جلوسه في منزله تفاجأ بفريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أتوا لتحقيق الحلم من خلال تطوير منظومة الصرف الصحي وتوصيل المياه النظيفة لجميع منازل القرية.

وقال «عمار» لـ«الدستور» إن سكان قريته عانوا لسنوات طويلة من عدم توافر المياه النظيفة داخل منازلهم، وتهالك منظومة الصرف الصحي، التي تسببت في الكثير من الكوارث ومنها انتشار المياه غير النظيفة في الشوارع الرئيسية، وانتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة المنبعثة منها، إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة، وزيادة عدد الوفيات بشكل كبير. 

وذكر أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) جاءت بالخير بعدما نجحت في تجديد منظومة الصرف الصحي داخل القرية ،من خلال إنشاء محطات جديدة لخدمة المواطنين ، كما قامت المبادرة  بتطوير شبكة المياه وتوصيلها لجميع المنازل، لينعم أهلها بمياه نظيفة قابلة للاستخدام داخل منازلهم .

وأضاف أن سكان القرية أصبحوا يستمتعون بتلك الخدمات المقدمة إليهم، وتعرفوا على كيفية استخدامها بالطريقة الصحيحة، مختتم بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية ، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري إلى الأفضل.

حياة كريمه الصرف الصحي قرية شطا هيكل الدقهلية السكان

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