"المسرح الحديث" يكشف أسباب تغيير موعد افتتاح عرض عجيب وعجيبة

صرح محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث، بأنه تم تغيير ميعاد افتتاح العرض المسرحي عجيب وعجيبة ليوم الأحد الموافق ٣٠ إبريل الساعة التاسعة مساءً بالمسرح الكبير بمسرح السلام.

العرض المسرحي عجيب وعجيبه هي مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها في قالب كوميدي، حيث الأراجوز وخيال الظل لتناسب الكبار والصغار.

و"عجيب وعجيبة" تأليف سعيد حجاج وإخراج محمد الصغير بطولة سيد الرومي، دودا اليوسف، إيهاب بكير، وليد أبوستيت، رضا طلبة، محمد الصغير، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، اضاءة أبوبكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقى وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز عادل ماضي، دعاية وسوشيال ميديا محمد فاضل، هيئة الإخراج (محمود جليلة - دعاء حسين - مدحت موسى) خيال ظل ومخرج منفذ نور سمير.