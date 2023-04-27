الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. آخر موعد لتسجيل المواطنين لخوض قرعة الحج السياحى

حجاج
حجاج

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن أن آخر موعد لإدخال أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج الذين سيخوضون قرعة الحج السياحى المقرر لها يوم 30 أبريل من الشهر الجارى، وهو الخميس 27 أبريل.

وخاطبت وزارة السياحة والآثار الغرفة بأن آخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج هو الساعه 11.59 مساء اليوم  الخميس.

وأشارت الغرفة إلى أن آخر توقيت لتلقى إيصالات إيداع جدية الحجز (الإيداع اللحظي) على الموقع الرسمي للغرفة يوم الخميس 27 أبريل فى تمام الساعة الخامسة مساء، كما أوضحت الغرفة أنها لن تقبل آي إيصالات بعد هذا التوقيت، وذلك حتى يتسنى للغرفة إخطار وزارة السياحة والآثار بتلك الإيصالات، ومن ثم قيام الوزارة بفتح أماكن على البوابة الموحدة للحج للشركات السياحية لتسجيل عملائها من المواطنيين الراغبين فى خوض قرعة الحج السياحي.

وكان الموعد الرسمى لغلق باب التقديم على قرعة الحج السياحى هو 19 أبريل؛ إلا أن وزارة السياحة والآثار، بناء على طلب من غرفة شركات السياحة، وافقت على أن يتم مد التقديم حتى 27 أبريل.

وسيخوض المتقدمين على الحج السياحى القرعة على 16 ألف تأشيرة، نصيب وزارة السياحة من تأشيرات الحج لهذا العام، وقد بلغت جدية حجز برامج الحج السياحى فئة الخمس نجوم لهذا العام: أربعين ألف جنيه لكل مواطن، وعشرين ألف جنيه لبرامج الحج السياحي للمستوى الاقتصادي، وعشرين ألف جنيه لبرامج الحج للمستوى البري.

وتم تقسيم تأشيرات الحج السياحى لهذا العام أربعة آلاف تأشيرة لبرامج الحج مستوى الـ5 نجوم ، وثمانية آلاف تأشيرة لبرامج الحج السياحي للمستوى الاقتصادي طيران، وأربعة آلاف تأشيرة للمستوى الحج السياحي الاقتصادي البري ليمثل المستوي الاقتصادي طيران وبرى 75% من قيمة تأشيرات الحج السياحي لهذا العام.

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