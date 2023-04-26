الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطنى: الجلسة الافتتاحية ستضم كل أطياف المجتمع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الحوار الوطنى، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم الأربعاء شهد مناقشة التجهيز للجلسة الافتتاحية المقرر عقدها الأربعاء القادم، وما بعد الجلسة الافتتاحية.

وأضاف طلعت عبدالقوى فى تصريحات له، أنه سيتم عقد اجتماعات للجان الحوار الوطنى بالتوازى بداية من الأحد الموافق 7 مايو بعقد 4 لجان، متابعًا: "سنبدأ بالمحور السياسى، الثلاثاء 9 مايو سيتم العمل على المحور الاقتصادى بعقد 4 جلسات ثم يتبعها المحور المجتمعى".

وأوضح عبدالقوي، أننا نعمل الآن على تحديد الموضوعات التى ستطرح على الجلسات، ونناقش بعض الأسماء سواء من الأحزاب السياسية أو القوى السياسية أو المجتمع المدني، نحن فى حالة انعقاد دائم ومستمر حتى بدء الجلسة الافتتاحية 3 مايو، متوقع عقد جلسة قادمة السبت القادم للانتهاء من التجهيزات النهائية للحوار.

وشدد  الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس الحوار الوطنى، على أنهم لم يستقروا حتى الآن على مكان الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أن الجلسة الافتتاحية ستشهد حضور كل أطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية.

 

وكان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع اليوم الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميًا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصًا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائمًا.

وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقًا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.

الدكتور طلعت عبد القوى المحور السياسي الجلسات الموضوعات المجتمع المدنى

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