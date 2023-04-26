لماذا حذرت الأرصاد من طقس الأيام المقبلة؟.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

تقلبات جوية شديدة تشهدها مصر هذه الفترة، فرغم اعتياد المواطنين ارتداء الملابس الصيفية عقب شم النسيم إلا أن تقلبات الجو ما زالت جارية، فما بين الانخفاض الشديد والارتفاع الشديد تنوعت درجة الحرارة على كافة المحافظات المصرية، ما جعل الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس تجنبا للإصابة بنزلات برد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ووفقا للأرصاج سيسود طقس مائل للبرودة صباحا، فيما يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مؤكدة تساقط أمطار خفيفة يوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، محذرة من انتشار الشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة السبت 29 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.