الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير: التوقيت الصيفي سيوفر حلولا اقتصادية كبيرة

التوقيت الصيفي -
التوقيت الصيفي - أرشيفية

علّق الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، على اقتراب العمل في مصر بالتوقيت الصيفي قائلاً: "قرار الحكومة النهائي بعودة تفعيل التوقيت الصيفي في نهاية أبريل الجاري، بعد العمل به وإلغاءه عدة مرات، آخرها عام 2016 سيوفر للدولة حلولًا اقتصاديًا بطرق مباشرة وغير مباشرة".

وأضاف "النحاس" في حديثه مع "الدستور" أن العمل بالتوقيت الصيفي خلال الفترة القادمة سيوفر بشكل كبير في استهلاك الكهرباء على صعيد المحال التجارية والمولات وأيضا المنازل، فإن توفير مدة ساعة من الزمن سيسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال خاصة في المولات التجارية والمحال التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير، سواءً فيما يخص الإضاءة أو استهلاك المكيفات والمبردات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوفير في الطاقة واستهلاك الكهرباء يعني توفير النفقات للاقتصاد القومي بما يصل إلى أكثر من 20 مليون دولار، حيث قدمت وزارة الكهرباء دراسة اقتصادية حديثة، أوضحت أنه خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء سيعادل توفير 1% من استهلاك الكهرباء، ويؤدي إلى توفير 150 مليون دولار في العام.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن، أن العمل بالتوقيت الصيفي سيبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، عن طريق تقديم التوقيت المتبع حالياً ستين دقيقة.

وأكدت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم أنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، فإن الساعة سيتم تقديمها ستين دقيقة بدءً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي.

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