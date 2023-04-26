الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة قناة السويس ترفع درجة الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

ترأس الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس أمناء الكليات، بحضور خالد سويلم أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير وأمناء الكليات .

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، مُتمنينًا لهم دوام التوفيق والسداد، وأمناء الكليات على جهودهم المُثمرة في الارتقاء بمنظومة العمل داخل كلياتهم، مشيرًا إلى أن أمين الكلية يكون على دراية تامة بكافة المشكلات والاحتياجات داخل كليته.

ولفت إلى أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على تلبية كافة الاحتياجات، وفقاً للمتطلبات الفعلية مع الالتزام التام بترشيد النفقات.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة متابعة الأوضاع داخل الكليات مُعلناً عن استئناف العمل بتعلية وإنارة سور الجامعة القديمة، بالتزامن مع البدء في أعمال الصيانة بسور مزرعتي كلية الزراعة والطب البيطري.

ومن جهته؛ عرض أمين عام الجامعة تقريراً حول الوضع الأمني داخل الكليات وآخر إستعدادات المعامل وجاهزيتها لبدء الامتحانات العملية التي من المنتظر أن تبدأ 13 مايو القادم ؛ مؤكداً أن إدارة الجامعة تعمل على توفير الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب.

وخلال الاجتماع تابع  رئيس الجامعة استعدادات كلية الطب لاستقبال الزيارة المرتقبة لسفير هولندا الأحد القادم ، مُستمعاً إلى  إستعدادات الكليات ذات الأعداد الطلابية الكبيرة لأعمال الامتحانات من تجهيز المُراقيين والمُلاحظين داخل اللجان ، مُطالباً بترشيد الاستهلاك داخل الكليات سواء فى الكهرباء أو المستلزمات.

واستعرض المجلس استعدادات الكليات لبدء إمتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي  2022-2023، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات ما يقرب من  50 ألف طالب وطالبة.

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