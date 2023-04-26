الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"أركان الإسلام" باللغة الأوردية.. أحدث إصدارات "رؤية للنشء"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه صدر حديثًا بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن سلسلة -رؤية-  للنشء كتاب: -أركان الإسلام- باللغة الأوردية، والذي يعد أحدث إصدارات -رؤية- للنشء وواحدًا من أهمها.

قدم للكتاب  وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها:

فأركان الإسلام خمسة، هي: الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا”.

والأركان هي الأعمدة الأساسية التي لا يتم بناء الإسلام بدونها، وفي مقدمتها شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويليها في الترتيب الصلاة التي هي عماد الدين، والتي هي صلة بين العبد وخالقه، فمن حافظ عليها كانت له نورًا ونجاة وبرهانًا يوم القيامة، ومن ضيعها قالت له: ضيعك الله كما ضيعتني، ولم تكن له لا نورًا ولا نجاة ولا برهانًا يوم القيامة، ثم الزكاة لمن ملك نصابها، وباب الصدقات مفتوح، ثم الصوم الذي هو سر بين العبد وخالقه، ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .

وفي الكتاب أوضح الكاتب مصطفى غنايم، أنه يلقي الضوء على هذه الأركان الخمسة، ثم ذيلنا الكتاب بملحق مختصر لكيفية الوضوء والصلاة من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف مع صور ورسوم توضيحية عبدالرحمن بكر، تيسيرًا على أبنائنا وبناتنا، وتوضيحًا للكلمة بالصورة، سائلين الله (عز وجل) أن ينفع به وبهم إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.

وزارة الأوقاف الهيئة المصرية العامة للكتاب المجلس الاعلى للشئون الاسلامية رؤية أركان الإسلام-

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