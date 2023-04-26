إقبال كبير على سوق الصاغة.. والتجار: "موسم والناس مضطرة تشتري"

على مدار الأشهر القليلة الماضية شهدت أسعار الذهب ارتفاعا غير مسبوق وواصلت الأسعار في الارتفاع حتى الوقت الحالي، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، إلا أن هذا لم يمنع المواطنون من الإقبال على محال الذهب وشراءه، حيث شهد سوق الصاغة ومختلف محال الذهب إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأيام الجارية.

ورصدت “الدستور” أسعار المعدن الأصفر وحجم الإقبال على الشراء في سوق الصاغة ونصائح التجار خلال الفترة الجارية، والتي جاءت على النحو التالي، حيث شهد سوق الصاغة بمنطقة الحسين إقبالا كبيرا من المواطنين على مدار الأيام القليلة الماضية، في حين استمر ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

"موسم والناس مضطرة تشتري" هكذا علق ناصر أحد تجار الذهب عن إقبال المواطنين على شراء الذهب في ظل ارتفاع أسعاره، خاصة وأن موسم عيد الفطر المبارك يعد موسم قوي لأصحاب محال الذهب وتكثر فيه عمليه البيع والشراء لكثرة احتفالات الخطوبة والذي يميزه في المقام الأول هو شراء الشبكة.

وتابع أن أسعار الذهب في ارتفاع مستمر، ويعد الوقت الحالي ليس الوقت الأنسب لشراء المعدن الأصفر على الإطلاق، مشيرا إلى أن عيار 24 سجل 2857 جنيها، عيار 21 سجل 2500 جنيها، عيار 18 سجل 2143 جنيها، والجنيه الذهب 20000 جنيها، أما أونصة الذهب 1984 دولارا.

ومن جانبه أوضح نبيل أحد تجار الذهب، أن زيادة الإقبال على شراء الذهب في الوقت الحالي يؤدي لارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أنه مع انتهاء إجازة عيد الفطر وانتهاء موسم الأعياد والزواج من المحتمل أن تعاود أسعار الذهب في الانخفاض مرة أخرى، مؤكدا أن تلك الفترة شهدت إقبالا كبيرا حتى الوقت الحالي بسبب موسم الزواج والأعياد التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

واستكمل حديثه، بأنه بعيدا عن موسم الزواج والأعياد وشراء الشبكة المعتادة، إلا أن الإقبال الأكثر يكون على الجنيهات الذهب والسبائك حيث يرى البعض أن الاستثمار في شراء الذهب بالوقت الحالي هو الأفضل ما يجعلهم يقبلون على الجنيهات الذهب والسبائك.

وأضاف عبده صاحب إحدى محال الذهب، أن الدفعة القوية على شراء الذهب خلال الوقت الحالي وراء ارتفاع الأسعار بجانب العوامل الأخرى، إلا أن الوقت الحالي ليس الوقت الأنسب للشراء خاصة في ظل عدم استقرار اسعار الذهب وارتفاعه المستمر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتراجع الذهب خلال الفترة القليلة الماضية مع قلة الطلب عليه.

وأشار إلى أن المعتاد أكثر هو إقبال المواطنين على الذهب الكسر والمستعمل أكثر من الذهب الجديد، فيما عدا المواطنين المقبلين على الزواج فهم يقومون بشراء ذهب جديد، أما من يبحث عن الاستثمار وادخار أمواله فيقوم بشراء الجنيهات أو السبائك.

سوق الصاغة

سوق الصاغة