الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لتاجرة هيروين فى أسيوط

متهمة
متهمة

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لربة منزل ضُبِط بحوزتها 163 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمدينة أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقى عقيل، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 7093 لسنة 2022 جنايات قسم أبوتيج، إلى ورود معلومات إلى النقيب مصطفى العمدة، معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج، تفيد بقيام "سميرة. ح. ح"، 40 عاما، ربة منزل، والسابق اتهامها في 6 قضايا، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذة من مسكنها مركزا لترويج تجارتها على عملائها.

وبمواجهتها بالمضبوطات، أقرت بإحرازها المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات الاتجار في المخدرات، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها من متعاطي المخدرات.

اسيوط لفافات الهيروين المشدد الاتجار مدينة أبوتيج

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