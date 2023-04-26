الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 قبل مباريات اليوم

جدول ترتيب هدافي
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز تستحوذ على اهتمام كبير من قبل العديد من الأشخاص من محبي وعشاق كرة القدم العالمية والتي يتنافس عليها لاعبي “البريميرليج” ونجح النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي من حسم اللقب في 3 مواسم كان آخرها الموسم الماضي بينما يتأخر النجم المصري في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للنسخة الحالية.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

الترتيب

اللاعب

عدد الأهداف

1إرلينج هالاند - مانشستر سيتي32
2هاري كين - توتنهام24
3إيفان توني - برينتفورد19
4محمد صلاح - ليفربول16
5ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد15
5جابرييل مارتينيلي - آرسنال15
7أولي واتكينز - أستون فيلا14
8بوكايو ساكا - آرسنال13
9مارتين أوديجارد - آرسنال12
10ميجيل ألميرون - نيوكاسل11
10ألكساندر ميتروفيتش - فولهام11
10رودريجو - ليدز يونايتد11
10كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد11
14هارفي بارنز - ليستر سيتي10
14ألكساندر إيساك - نيوكاسل10
16جيمس ماديسون - ليستر سيتي9
16فيل فودين - مانشستر سيتي9
16روبيرتو فيرمينو - ليفربول9
16داروين نونيز - ليفربول9
16جابرييل جيسوس - آرسنال9
21لياندرو تروسار - برايتون / آرسنال8
21داني إنجز - وست هام8
21أليكسيس ماك أليستر - برايتون8
21برينان جونسون - نوتنجهام فورست8
21سون هيونج مين - توتنهام8
26سولي مارش - برايتون7
26كاي هافيرتس - تشيلسي7
26جيمس وارد براوس - ساوثامبتون7
26كاورو ميتوما - برايتون7
26باسكال جروس - برايتون7
26فيليب بيلينج - بورنموث7
26خوليان ألفاريز - مانشستر سيتي7

هالاند يعود لتدريب مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة

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هالاند يتمسك بصدارة الهدافين

ولايزال يحتفظ النرويجي نجم فريق مانشستر سيتي ايرلنج هولاند الأكثر إحرازا للأهداف خلال الموسم الحالي مبتعدا عن منافسيه بفروق كبيرة من الأهداف حيث وصل رصيد أهدافه إلى 32 بينما يأتي أقرب اللاعبين له في احراز الأهداف لاعب توتنهام هاري كين صاحب الـ 24 هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ترتيب هدافى الدورى الانجليزى الدوري الإنجليزي الممتاز هالاند هاري كين محمد صلاح

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