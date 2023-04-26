جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 قبل مباريات اليوم

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز تستحوذ على اهتمام كبير من قبل العديد من الأشخاص من محبي وعشاق كرة القدم العالمية والتي يتنافس عليها لاعبي “البريميرليج” ونجح النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي من حسم اللقب في 3 مواسم كان آخرها الموسم الماضي بينما يتأخر النجم المصري في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للنسخة الحالية.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 32 2 هاري كين - توتنهام 24 3 إيفان توني - برينتفورد 19 4 محمد صلاح - ليفربول 16 5 ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 15 5 جابرييل مارتينيلي - آرسنال 15 7 أولي واتكينز - أستون فيلا 14 8 بوكايو ساكا - آرسنال 13 9 مارتين أوديجارد - آرسنال 12 10 ميجيل ألميرون - نيوكاسل 11 10 ألكساندر ميتروفيتش - فولهام 11 10 رودريجو - ليدز يونايتد 11 10 كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد 11 14 هارفي بارنز - ليستر سيتي 10 14 ألكساندر إيساك - نيوكاسل 10 16 جيمس ماديسون - ليستر سيتي 9 16 فيل فودين - مانشستر سيتي 9 16 روبيرتو فيرمينو - ليفربول 9 16 داروين نونيز - ليفربول 9 16 جابرييل جيسوس - آرسنال 9 21 لياندرو تروسار - برايتون / آرسنال 8 21 داني إنجز - وست هام 8 21 أليكسيس ماك أليستر - برايتون 8 21 برينان جونسون - نوتنجهام فورست 8 21 سون هيونج مين - توتنهام 8 26 سولي مارش - برايتون 7 26 كاي هافيرتس - تشيلسي 7 26 جيمس وارد براوس - ساوثامبتون 7 26 كاورو ميتوما - برايتون 7 26 باسكال جروس - برايتون 7 26 فيليب بيلينج - بورنموث 7 26 خوليان ألفاريز - مانشستر سيتي 7

هالاند يتمسك بصدارة الهدافين

ولايزال يحتفظ النرويجي نجم فريق مانشستر سيتي ايرلنج هولاند الأكثر إحرازا للأهداف خلال الموسم الحالي مبتعدا عن منافسيه بفروق كبيرة من الأهداف حيث وصل رصيد أهدافه إلى 32 بينما يأتي أقرب اللاعبين له في احراز الأهداف لاعب توتنهام هاري كين صاحب الـ 24 هدف.